«Даже у циников»: Василиса Володина раскрыла, чем обернется это Рождество для людей

Телеведущая, астролог Василиса Володина в Рождество не оставила людей без астропрогноза. Ее предречения, к слову, появляются ежедневно, несмотря на праздничные дни – у звезд и планет на небе, как известно, выходных нет, они влияют на жизнь людей в любое время.

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Чем обернется это Рождество для людей, поведала Володина у себя в Telegram. Она также дала совет, как провести Рождество и что предпочтительнее делать в течение суток.

«Сегодня на небе становится точным трин между Луной и Нептуном в водных знаках. День, наполненный любовью, верой и прощением. Ощущение гармонии и единства со всем живым может проснуться даже у циников.

Любой способ приобщения к духовному сегодня приветствуется, будь то поход в храм, медитация или органный концерт. Хорошо помолчать в семейном кругу или стать чутким слушателем для того, кому необходимо выговориться», - поведала астролог.