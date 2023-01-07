На сколько вырастут пенсии в январе: повысят не всем

В первые дни нового года миллионы россиян с надеждой читают новости о повышении пенсий. Правительство объявляло о грядущее индексации выплат еще накануне. Только рост пособий случится не у всех. Кто и на сколько больше получит денег, а кому придется ждать, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

С 1 января 2023 года пенсии, действительно, повысят. Рост составит 4,8% и коснется неработающих пенсионеров. Вместе с этим подрастет фиксированная часть страховой пенсии – она станет отныне 7567,30 рубля вместо прошлогодних 7220,70 рублей. Заявления подавать не нужно, пересчитают все автоматически.

А вот работающим пенсионерам повышения ждать только в апреле. Получатели военных пенсий могут рассчитывать на индексацию и того позже – им доплату сделают в октябре.

По материалам сайта "Прайм"