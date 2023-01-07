Опасности подстерегают 7 января каждого! Полнолуние - астролог Богдан Глоба дал совет, как избежать потрясений дня

В субботу, 7 января, на небе воцарится Полнолуние. В этот день следует проявлять особенную осторожность, больше всего могут пострадать чувствительные люди. Об этом рассказал астролог Богдан Глоба. Эксперт по звездам дал совет, который поможет избежать угроз и вызовов дня.

«Субботу озаряет свет полной Луны, так что чувствительные натуры примут на себя всю силу эмоциональной волны. Ни с кем не ругайтесь и берегите собственную гармонию», - предупредил Глоба-младший.

К слову, 7 января, в Рождество, народные приметы гласят: день нужно провести в семейном кругу, не ссориться и не заниматься тяжелым трудом – тогда и день, и весь год будут благополучными.