Каким будет наступивший год: эта народная примета в Рождество подскажет

Издревле люди старались предугадать грядущее по приметам природы, за которой вели наблюдение. Праматерь не отказывала в подсказках. Вот и 7 января следует внимательно присмотреться к обстановке за окном – по ней наши предки судили, каким будет наступивший год.

Если 7 января все покрыто инеем – значит, год будет богат на хлебный урожай. Небо ясное, а ночью звездное – к обилию урожая гороха. Если же метель за окном кружит, то хорошо станут роиться пчелы у пасечников.

А вот на благополучие всего года укажут осадки. Если в Рождество снегопад, то все 12 новых месяцев обещают быть удачными.

По материалам сайта mk.ru