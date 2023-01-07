Финансист Чернов: «Доллар в 2023 году будет по 80 рублей»

Финансовый аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что американская валюта в 2023 года может достичь курса в 75–80 рублей. Это в нашей стране происходит, по его мнению, из-за снижения мировых цен на нефть.

«Доллар в течение 2023 года может подорожать до 75 – 80 рублей на фоне начала действия нового бюджетного правила, а в ближайшую одну-две недели котировки будут стараться закрепиться выше 72 рублей, откуда они отскочили в последний день года на фоне фиксации прибылей трейдерами», - объяснил RT аналитик.

О том, что доллара по 50 руб уже не будет точно, считает другой эксперт, финансист Сергей Дроздов. Скоро, по его мнению, курс «американца» по отношению к рублю перевалит за 73.