«Примут на себя всю силу волны»: Богдан Глоба сделал важное предупреждение чувствительным людям 7 января

Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, дал прогноз на 7 января россиянам. Он рассказал, что особо внимательными следует в этот день быть тонко чувствующим людям. Если игнорировать знаки вокруг, а также советы астролога, то высок риск попасть под влияние эмоций. А виной тому – Полнолуние.

«Субботу озаряет свет полной Луны, так что чувствительные натуры примут на себя всю силу эмоциональной волны. Ни с кем не ругайтесь и берегите собственную гармонию», - посоветовал Глоба-младший.

Ранее коллега Глобы, геополитический астролог Светлана Драган рассказывала, что принесет людям 2023 год. Астролог считает, что в этом году ситуация в Европе будет продолжаться, ее окончания ждать преждевременно.