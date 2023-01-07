Обязательно блюда трех стихий! Что нужно готовить в Рождество, чтобы весь год было счастье в семье и деньги в кошельке

Наступившее Рождество – большой праздник января, которого россияне ждут с нетерпением и отмечают тепло в семейном кругу. А какой же праздник без вкусных угощений и лакомств? Тем более, если в застолье кроется особенный символизм, сложившийся много веков назад.

Важно, чтобы 7 января на стол каждая хозяйка поставила определенные блюда трех стихий. Тогда весь год гарантированы удача в семье и деньги в кошельке.

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Речь идет о блюдах из мяса млекопитающих, птиц и рыб, то есть обитателей трех стихий. И готовить их, а также другие яства, в Рождество нужно тремя разными способами – это варка, запекание и тушение, сообщает сайт «Царьград».