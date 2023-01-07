«Трудно назвать финальным»: когда все закончится и будет ли катастрофа в 2023 году, рассказала астролог Драган

С наступлением нового года люди традиционно возлагают большие надежды на улучшение своей жизни, а также обстановки вокруг. Обычных россиян еще с прошлого года беспокоят вопросы макроэкономики, а также ситуация на Востоке Европы. Многие астрологи уже высказались на тему развития событий, к которым приковано внимание всего мира, и геополитический астролог Светлана Драган дала свой тревожный прогноз, когда ждать завершения.

«Я думаю, что он не закончится. Он может менять разные формы. В какой-то момент может показаться, что к апрелю-маю ситуация будет более победная, но насколько я помню, до весны 2024-го это все трудно назвать финальным.

Будут другие вызовы, мы находимся не в конфликте с Украиной, мы находимся в конфликте с миром Запада, который предполагает свой план действий, а мы вдруг для многих управленцев бессознательно вышли из этого плана и оказались в другом времени и перпендикуляре к тому, что они предлагают», - поведала Драган в интервью каналу RTVI.

Про ядерную катастрофу Драган высказалась с опаской: «Июнь в 2023 году меня смущает».