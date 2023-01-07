Получат только женщины: россиянкам на карту перечислят от 8 до 16 тысяч рублей уже в январе

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Отмечается, что ранее такое пособие составляло лишь 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения. А теперь власти смогут назначать и 75%, и 100%. По новым данным, в среднем беременные женщины начнут получать от 7 800 до 15 700 рублей.

Стоит знать, что пособие назначается при сроке беременности от шести недель и постановке на учет в медицинской организации в первые 12 недель. А также в семье ежемесячный доход на человека не должен превышать прожиточный минимум в регионе.