Получат только женщины: россиянкам на карту перечислят от 8 до 16 тысяч рублей уже в январе

В России существуют льготы и выплаты не только для пенсионеров и многодетных семей. Субсидии получают и беременные женщины. С января сумму денежных выплат для будущих мам увеличат. Средства будут приходить россиянкам, которые оформят единую выплату. Она будет идти по линии Социального фонда, который появился в 2023 году.
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Отмечается, что ранее такое пособие составляло лишь 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения. А теперь власти смогут назначать и 75%, и 100%. По новым данным, в среднем беременные женщины начнут получать от 7 800 до 15 700 рублей.
Стоит знать, что пособие назначается при сроке беременности от шести недель и постановке на учет в медицинской организации в первые 12 недель. А также в семье ежемесячный доход на человека не должен превышать прожиточный минимум в регионе.