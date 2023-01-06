Опасно для всех: астролог Елена Мун рассказала, какие проблемы настигнут россиян 7 и 8 января

Новый год обычно приносит много радости. Однако жизнь всегда бурлит и меняется. Астролог Елена Мун предупредила россиян, что скоро жителей планеты ждут непростые времена. Предстоит пережить жителям планеты опасные выходные, 7 и 8 января 2023 года.
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Специалист посоветовала беречь себя и быть очень внимательными. Это поможет избежать проблем, которые будут буквально сыпаться на людей.
«Полнолуние 7-го в 2:06 мск, Луна в Раке – Льве. Повышенная конфликтность, восприимчивость по-прежнему витают в воздухе. Могут появиться отеки. Возможны нарушения сна у взрослых и детей, кошмары. Психическое напряжение», – пояснила астролог, пишет портал «А теперь внимание!»