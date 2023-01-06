Новая пандемия, зарождающийся конфликт: математик-пророк рассказал, что ждет мир до 2027 года

Каждый год начинается с надежды на светлое и счастливое будущее. Однако трудные ситуации не отступают. Математик-пророк из Афганистана Сидик Афган, которого прозвали Нострадамусом XXI века, рассказал о том, что ждет мир до 2027 года. Он не стал утаивать, что спокойствия ожить не стоит. При этом математик сообщил, что президент страны сменится.
Сидик Афган может предсказывать будущее благодаря уникальной формуле, которую он вывел. Он может все рассказать о человеке по дате рождения. А в 1989 году ученый в прямом эфире центрального телевидения сказал, что СССР распадется, за что был выслан из страны. И в итоге его слова оказались пророческими.
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Теперь предсказатель отметил, в период с 2023 по 2027 год произойдет распад Европейского союза.Он также предупредил, что из-за нехватки ресурсов Европа может нацелиться на Россию. Спустя несколько лет будет нарастить угроза конфликта. И еще один тревожный прогноз Сидика – до 2026 года людей ждет волна новой пандемии.
Афган решил рассказать, что возглавит Россию новый президент, который родился в 1972 году, об этом пишет Bloknot.