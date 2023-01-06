Новая пандемия, зарождающийся конфликт: математик-пророк рассказал, что ждет мир до 2027 года

Сидик Афган может предсказывать будущее благодаря уникальной формуле, которую он вывел. Он может все рассказать о человеке по дате рождения. А в 1989 году ученый в прямом эфире центрального телевидения сказал, что СССР распадется, за что был выслан из страны. И в итоге его слова оказались пророческими.

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Теперь предсказатель отметил, в период с 2023 по 2027 год произойдет распад Европейского союза.Он также предупредил, что из-за нехватки ресурсов Европа может нацелиться на Россию. Спустя несколько лет будет нарастить угроза конфликта. И еще один тревожный прогноз Сидика – до 2026 года людей ждет волна новой пандемии.

Афган решил рассказать, что возглавит Россию новый президент, который родился в 1972 году, об этом пишет Bloknot.