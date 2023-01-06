Важен наработанный стаж: кому из пенсионеров в январе придет выплата в 11 тысяч рублей

На такую добавку к пенсии могут рассчитывать те, кто не менее 15 лет проработали в районах Крайнего Севера. Но при этом и общий стаж должен быть соблюден: 25 лет у мужчин и не менее 20 лет стажа у женщин.

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В таком случае размер надбавки за работу в суровых условиях составляет 10 831 рубль в месяц. Стоит добавить, что надбавка является федеральной, поэтому получить ее могут все пенсионеры вне зависимости от места жительства.

По выплатному графику пенсий зачисления производятся с 3 по 25 число каждого месяца. Исходя из этих данных, пенсионеры могут рассчитывать что до 25 января средства зачислят им на карту, пишет Ussurmedia.ru.