Подорожает абсолютно все: россиян предупредили о шокирующем росте цен в январе

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По словам эксперт, в первую очередь, стоит ожидать подорожания сигарет — в среднем на 4%. Крепкий алкоголь также станет дороже на 7,7%, а игристые вина — примерно на 41,4%.

Долгова не стала утаивать, что рассматривается возможность повышения минимальных цен на шампанское. Если такое решение утвердят, то стоимость напитка повысится с 169 до 239 рублей. Также она добавила, что цены вырастут еще и на парфюмерию, так как многие духи и одеколоны содержат в себе спирт.

Введение акциза на топливо повлияла на стоимость проезда в общественном транспорте. Уже со 2 января тарифы повышены в ряде регионов страны, рассказала Долгова в беседе с «Праймом».