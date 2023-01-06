Подорожает абсолютно все: россиян предупредили о шокирующем росте цен в январе

Новый год зачастую начинается не только с праздником, но и с подорожанием ряда товаров. Ранее уже выросла стоимость проезда на метро. Однако доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что рост цен на популярные товары в январе продолжится.
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По словам эксперт, в первую очередь, стоит ожидать подорожания сигарет — в среднем на 4%. Крепкий алкоголь также станет дороже на 7,7%, а игристые вина — примерно на 41,4%.
Долгова не стала утаивать, что рассматривается возможность повышения минимальных цен на шампанское. Если такое решение утвердят, то стоимость напитка повысится с 169 до 239 рублей. Также она добавила, что цены вырастут еще и на парфюмерию, так как многие духи и одеколоны содержат в себе спирт.
Введение акциза на топливо повлияла на стоимость проезда в общественном транспорте. Уже со 2 января тарифы повышены в ряде регионов страны, рассказала Долгова в беседе с «Праймом».