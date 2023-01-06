Какой парфюм держится на теле лучше других: одна капля – на весь день!

Стоит отметить, что исследователи также ориентировались на запах, выделяя эти духи. Ведь важно, чтобы настрой на день дарил именно приятный аромат.

Versace Crystal Noir имеет сладкий восточный запах, который так нравится российским женщинам за его глубину.

Важен и тот момент, что духи расходуются очень экономно, несмотря на то что в магазинах косметики и парфюмерии стоят они совсем недешево.

Источник: markakachestva.ru.