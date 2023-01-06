Владельцы карты «Мир» будут платить за продукты на 15% меньше: уже в январе

Акция действует в торговой сети «Лента», которая функционирует в каждом крупном городе нашей страны. Речь идет об одной покупке на сумму от 1,5 тысяч рублей и до 15 тысяч рублей.

Для получения данной скидки пользователям необходимо на портале национальной платежной системы получить штрихкод сроком до 9 января. Использование его возможно до 22 января на любые товары, не обязательно продукты.

Источник: vnimanie.pro.