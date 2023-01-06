В Сбербанке выдают безвозмездно деньги на 4 месяца: проценты платить не нужно – кому

То есть спокойно тратить деньги банка, не выплачивая ему проценты. Естественно, если лимит времени будет превышен, раскошелиться придется.

Стоит отметить, что это довольно выгодное предложение для тех, кто умеет рассчитывать свои силы, ведь с такой картой можно спокойно обходиться без займов на стороне, просто важно вовремя возвращать потраченные средства. Обслуживание данной карты тоже бесплатно для пенсионеров.

Источник: vnimanie.pro.