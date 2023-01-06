Важная новость для россиян! Государство зимой перечислит по 10 тысяч – кому

Россиянам вновь пообещали выплаты по 10 тысяч рублей. На сей раз деньги полагаются тем гражданам, которые причастны к ленинградской блокаде. Выдадут средства в честь праздника – 80-летия ее прорыва.
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Деньги будут перечислены единовременно следующим категориям граждан: инвалидам, участникам ВОВ, жившим в Ленинграде во времена блокады, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.
Средства российским пенсионерам полагаются уже в январе 2023 года.
Источник: PRIMPRESS.