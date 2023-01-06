Важная новость для россиян! Государство зимой перечислит по 10 тысяч – кому

Россиянам вновь пообещали выплаты по 10 тысяч рублей. На сей раз деньги полагаются тем гражданам, которые причастны к ленинградской блокаде. Выдадут средства в честь праздника – 80-летия ее прорыва.

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