Важная новость для россиян! Государство зимой перечислит по 10 тысяч – кому

Важная новость для россиян! Государство зимой перечислит по 10 тысяч – кому

Государство зимой перечислит по 10 тысяч. Фото: Global Look Press

Граждан решили порадовать выплатами в честь торжественной даты.

Россиянам вновь пообещали выплаты по 10 тысяч рублей. На сей раз деньги полагаются тем гражданам, которые причастны к ленинградской блокаде. Выдадут средства в честь праздника – 80-летия ее прорыва.

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Деньги будут перечислены единовременно следующим категориям граждан: инвалидам, участникам ВОВ, жившим в Ленинграде во времена блокады, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Средства российским пенсионерам полагаются уже в январе 2023 года.

Источник: PRIMPRESS.

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