12 500 в качестве надбавки: россиян обрадовали выплатами в 2023 году

Однако размер выплат может зависеть от региона. Так в Москве надбавка начинается от 12 500 рублей.

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А также нужно знать, что учителям обещают до 25% от оклада за первую квалификационную категорию, а за высшую — до 35%. Компенсация может достигать и 200%, в случае работы в сверхурочное время.

Молодые специалисты также поддерживаются государством. Им положены подъемные выплаты в 15 000 рублей и надбавка от ставки в 50%. А педагогам, которые будут преподавать в глубинке, с 2024 года им начнут выплачивать по 2 миллиона, сообщает «Парламентская газета».