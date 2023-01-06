12 500 в качестве надбавки: россиян обрадовали выплатами в 2023 году

В России существуют не только выплаты для пенсионеров. Надбавки могут получать представители разных профессий. И порой эти суммы достаточно весомые. Председатель думского Комитета по просвещению Ольга Казакова озвучила надбавки, которые в 2023 году положены российским учителям. Она сразу напомнила за классное руководство положена надбавка в 5 тысяч рублей.
Однако размер выплат может зависеть от региона. Так в Москве надбавка начинается от 12 500 рублей.
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А также нужно знать, что учителям обещают до 25% от оклада за первую квалификационную категорию, а за высшую — до 35%. Компенсация может достигать и 200%, в случае работы в сверхурочное время.
Молодые специалисты также поддерживаются государством. Им положены подъемные выплаты в 15 000 рублей и надбавка от ставки в 50%. А педагогам, которые будут преподавать в глубинке, с 2024 года им начнут выплачивать по 2 миллиона, сообщает «Парламентская газета».