В Роскачестве назвали хлеб, который нельзя есть ни в коем случае: это опасно

По словам эксперта, купленный белый хлеб может заплесневеть не меньше чем через сутки после выпечки. Завьялова подчеркнула, что если на хлебе уже видна плесень, употреблять в пищу его в любом случае не стоит, даже если пятна совсем незначительные.

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В таком хлебе уже все пронизано грибницей плесени и содержит микотоксины, которые могут привести к серьезному отравлению. И самое важное, что срезать пятна плесени — недостаточно.

Эксперт добавила, что такое изделие нельзя ни пускать на сухари, ни обжаривать, ни подсушивать. С таким хлебом можно поступить только так – выбросить, пишет портал «А теперь внимание!».