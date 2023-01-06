Какой дешевый кошачий корм действительно качественный: в нем нет всякой дряни и обмана

Любопытно, что в списке экспертов в основном числятся наименования, которые не слишком активно раскручиваются в рекламе, а вот те, что постоянно на слуху – в рейтинге отсутствуют.

На первом месте дешевых и качественных кошачьих кормов оказалась PURINA ONE. Исследователи подчеркнули, что у этого корма лучший состав среди аналогов из той же ниши.

На второе место эксперты поставили «Нашу Марке». На третье – «ТерраКот», на четвертое – Sheba Pleasure с курицей, на пятое – ProBalance Gourmet Diet с говядиной и ягненком.

Источник: markakachestva.ru.