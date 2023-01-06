Уже завтра в Сбербанк идти бесполезно: народ ломится в кассы после важного объявления

Сбербанк будет закрыт в Рождество 7 января, о чем сообщил офсайт организации. Финансово-кредитная компания оставила лишь дежурные офисы для приема клиентов.
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Поэтому люди поспешили в отделения завершать свои дела заранее, также многие ринулись в кассы снимать деньги.
Отметим, что для снятия денег, а также для пополнения счета в праздничные дни будут открыты банкоматы Сбербанка, которые функционируют в каждом ТЦ на территории России. И повода для паники совершенно нет.
8 января будут открыты отделения Сбербанка, график которых предусматривает работу в воскресенье. 9 января Сбер возвращается в обычный режим работы вместе со всей страной.
Источник: sberbank.ru.