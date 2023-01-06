«День вам точно запомнится»: Василиса Володина в канун Рождества дала астропрогноз

В канун Рождества астролог Василиса Володина сделала прогноз на день для традиционной рубрики «хорошие новости». Звездочет старается ежедневно вселять людям оптимизм, отыскивая на небе добрые вести от планет. И в Сочельник ей тоже было что сообщить людям. В Telegram Володина рассказала, чем следует заняться 6 января людям, а также чего ждать.

«Солнце добегает до Урана, и каждый из нас не прочь последовать за кроликом. Куда? Да какая разница, главное, что скучно не будет. Самоирония и актерские способности проснутся даже у типичных Козерогов. Устройте капустник или гадания, и сегодняшний день вам точно запомнится. Все чудесатее и чудесатее!» - написала астролог.