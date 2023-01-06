«Огромный вклад в мировой поток»: что делать 6 января в Сочельник, посоветовал астролог Богдан Глоба

Праздник

Праздник. Фото: Global Look Press

Особенный день провести следует с добрыми делами.

Первая неделя нового года – традиционно праздничная и несуетливая. Однако, астролог Богдан Глоба в своем прогнозе предупредил читателей, что следует проявлять осторожность именно в эти дни. Природные катаклизмы будут преподносить «сюрпризы», а к финансам и транспорту нужно проявлять самое пристальное внимание.

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В Рождественский Сочельник Глоба-младший дал совет устремиться к личному пространству. Но и забывать о добрых делах не стоит – время как раз благоприятствует этому.

«В пятницу посвятите время личным делам и дому. Отдохните душой и помните, что даже небольшое доброе дело - это огромный вклад в мировой световой поток», - посоветовал астролог в Telegram.

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