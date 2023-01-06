Пенсия вырастет не у всех: повышения придется ждать месяцами в 2023 году

Долгожданная индексация пенсии в 2023 году произойдет не разово, ждать повышения выплаты пенсионерам придется месяцами. Дело в том, что для разных категорий получателей выплаты от государства предусмотрено разное время прибавки.

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Так, в первый месяц 2023 года повышение произойдет только у неработающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию. Следующего повышение люди будут ждать до 1 апреля. В День смеха пересчитают выплату работающим пенсионерам.

Военным пенсионерам индексации ждать дольше всех. Им повысят пенсию только осенью, с 1 октября. Об этом рассказала Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова сайту «Прайм».