«О долларе по 50 можно забыть»: вскрылась правда об американской валюте в нашей стране

В 2023 году судьба будет более благосклонна к доллару, чем в предыдущие 12 месяцев, и беспощадна к рублю. В этом уверены многие финансовые эксперты. На рост одного и падение другого продолжат влиять причины, которые уже устроили качели «американцу» в декабре минувшего года – это новый пакет санкций Евросоюза, потолок цен на нефть.