«О долларе по 50 можно забыть»: вскрылась правда об американской валюте в нашей стране

В 2023 году судьба будет более благосклонна к доллару, чем в предыдущие 12 месяцев, и беспощадна к рублю. В этом уверены многие финансовые эксперты. На рост одного и падение другого продолжат влиять причины, которые уже устроили качели «американцу» в декабре минувшего года – это новый пакет санкций Евросоюза, потолок цен на нефть.
Финансовый аналитик Сергей Дроздов считает, что если в ближайшие январские дни не случится масштабного отката по паре доллар-рубль, то «зеленый» вполне лихо перевалит за 73-рублевый рубеж.
«О долларе по 50 можно забыть. Время такого рода «подарков» бизнесу и населению закончилось, причем - закономерно. Летом можно было купить иностранную валюту по очень интересным ценам, сегодня – увы», - поведал свой прогноз Дроздов сайту mk.ru.