В Рождественский Сочельник этого лучше не делать - иначе быть беде: как правильно провести 6 января

В канун Рождества Христова по православному календарю россияне празднуют Сочельник. Этому дню в народе отводилось особое внимание. И проживали его весело, шумно, а также загадывали желание – считалось, что оно обязательно сбудется.

Однако, этот день, именуемый еще Навечерием Рождества Христова, подразумевает целый ряд запрещенных дел и поступков. И считается, что 6 января лучше отказаться от выполнения определенных задач, чтобы не навлечь беду.

Категорически запрещается 6 января тяжело трудиться – иначе весь год будет тягостным, человек будет работать не разгибая спины. Девушке на выданье нельзя садится за угол стола – так можно остаться в девках на всю жизнь. Также подметать полы лучше не стоит, потому что, по поверью народному, можно вымести удачу и изобилие.

Шить в Сочельник тоже запрещено, иначе придут несчастья. Ругаться 6 января нельзя, как и общаться с обиженными или должниками – беда и безденежье пристанут на весь год.

Посещать кладбища в этот день не следует, иначе умершие могут позвать к себе. И уходить далеко из дома в Сочельник – значит провести весь год вдали от семейного гнезда.

По материалам сайта vladtv.ru.