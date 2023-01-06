«Темы финансовой стабильности»: расклад Таро на 2023 год для простых людей

Многие люди стараются регулярно обращаться за консультацией к тарологу, чтобы узнать предречения на будущее. Таролог Ольга Антипова сделала расклад на весь 2023 год для простых людей – чего ждать россиянам в ближайшие 12 месяцев.

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Оказалось, что год довольно благоприятен в личном плане. Это – время свадеб, создания семьи, рождения детей.

«В 2023 году на первый план выйдет забота о здоровье. Будут подниматься темы финансовой стабильности. Это год верных решений и выстраивания границ. Это будет год раскрытия потенциалов! Многие почувствуют, как появляются новые ресурсы для роста и развития, растет тяга к знаниям», — рассказала Антипова каналу «Звездач».

Кроме того, таролог предрекла большое количество новых проектов, развития искусства и науки, раскрытия внутренней экономики.