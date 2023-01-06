«Будет хуже, чем в 2022»: финансист Орлов рассказал, чего ждать от доллара в 2023 году

Декабрьские качели курса валют показали, что доллар еще способен преподнести сюрпризы. К тому же, первые дни нового года также продемонстрировали, что прогнозы экономистов – не пустые слова: американская валюта продолжила расти. Чего ждать от «зеленых» на всем протяжении 2023 года, рассказал финансовый аналитик Олег Орлов сайту mk.ru.

«Доллар так и будет укрепляться по отношению к рублю, и мы увидим мартовские отметки курса, потому что с точки зрения экономической ситуации в стране следующий год будет хуже, чем в 2022», - уверяет Орлов.

Причин тому несколько – снижающиеся доходы компаний-экспортеров, которые понесут убытки из-за «потолков» цен на нефть и газ.

Кстати, другой финансист, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что в январе курс доллара будет колебаться в пределах 70–74 рублей. А цена на валюту других стран будет зависеть от ее стоимости к доллару на мировом рынке.