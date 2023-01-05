Словят удачу: астрологи назвали два знака зодиака, которых ждут приятные сюрпризы

Отмечается, что Львам выпадет шанс получить то, чего они так желали. Они даже смогут добиться поставленной цели. В этот день многое решится в их пользу. Астрологи подчеркнули, что у этого знака зодиака сомнения и тревоги уйдут в прошлое. Они смогут понять, чего хотят достичь.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А Девы смогут сделать больше, чем было запланировано. Представители этого созвездия окажутся в центре внимания в любой компании, так как будут излучать оптимизм и радость. Они постоянно будут улыбаться. Им могут преподнести приятные сюрпризы, пишет Ysia.ru.