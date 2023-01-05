Словят удачу: астрологи назвали два знака зодиака, которых ждут приятные сюрпризы

Начался 2023 год, который будет не самым простым, по словам некоторых астрологов. Однако в январе некоторые знаки зодиака ждет удача. Оказалось, что сразу двум знакам очень повезет уже 6 января. Астрологи сообщили, что это Львы и Девы.
Отмечается, что Львам выпадет шанс получить то, чего они так желали. Они даже смогут добиться поставленной цели. В этот день многое решится в их пользу. Астрологи подчеркнули, что у этого знака зодиака сомнения и тревоги уйдут в прошлое. Они смогут понять, чего хотят достичь.
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А Девы смогут сделать больше, чем было запланировано. Представители этого созвездия окажутся в центре внимания в любой компании, так как будут излучать оптимизм и радость. Они постоянно будут улыбаться. Им могут преподнести приятные сюрпризы, пишет Ysia.ru.