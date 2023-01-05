Сорвет невиданный куш: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который обогатится в январе

Деньги

Фото: Global Look Press

Известный российский астролог раскрыла, кто выиграет в лотерею совсем скоро.

Тамара Глоба уже много лет занимается астрологией. Ее прогнозы зачастую оказываются точными. Она не так давно рассказала, что ждет знаков зодиака в 2023 году.  Эксперт назвала месяцы, которые будут особенно сложными. Однако в январе один знак зодиака сорвет куш. Невероятный везунчик обогатиться совсем скоро. 

По словам Глобы, проекты, которые Тельцы начали в минувшем году, начнут приносить прибыль во второй половине января. Представители этого знака зодиака смогут выиграть в лотерею. По словам астролога, нужно обратить внимание особое внимание на розыгрыши с крупным джекпотом.

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Она отметила, что счастливчики получат столько денег, что их хватит не только на решение текущих проблем, но и на будущую жизнь. Глоба предупредила Тельцов, что им понадобится счет с выгодными процентами или хотя бы большой и вместительный кошелек. Об этом они могут позаботится уже сейчас.  Об этом специалист поведала на своем Ютуб-канале.

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