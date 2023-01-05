Отнеситесь к финансам осторожно: раскрыты знаки зодиака, которых ждут трудности в январе 2023-го

Новый год обычно позволяет найти надежду на светлое будущее. Однако праздники требуют больших затрат, а после новогодних каникул могут возникнуть финансовые трудности. Астрологи предупредили, что сразу шести знаков зодиака столкнутся с острой нехваткой денег в январе. Им нужно перейти в режим жесткой экономии.
Овнам придется непросто, так как им придется пожертвовать комфортом. Им нужно будет рационально распределять финансы и не поддаваться соблазнам, тогда Овны смогут сохранить сбережения и не оказаться в трудной ситуации.
Придется буквально избегать трудностей и нехватки денег Близнецам, но это касается только женской половины населения. Однако справится с проблемами им помогут близкие люди, возлюбленные и друзья.
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Январь окажется непростым для Скорпионов, поэтому они начнут себе отказывать в радостях. Это скажется на их настроении. Они будут так стрессовать, что срываться зачастую начнут на близких. Звезды просят их сдерживать свои эмоции.
Финансовая подушка может опустеть у Стрельцов. Им нужно тратить деньги только взвесив необходимость этого решения. Иначе придется взять кредиты.
Козерогов ждут незапланированные траты в январе. Следует опомниться до того, как кошелек опустеет. Копилки и заначки опустеют, если им не удастся держать себя в руках до зарплаты.
Девам придется потратить крупную сумму денег в январе. Поэтому они начнут экономить. Кроме того, Девы могут попасть под сокращение или быть уволенными с работы, пишет RSUTE.