Отнеситесь к финансам осторожно: раскрыты знаки зодиака, которых ждут трудности в январе 2023-го

Овнам придется непросто, так как им придется пожертвовать комфортом. Им нужно будет рационально распределять финансы и не поддаваться соблазнам, тогда Овны смогут сохранить сбережения и не оказаться в трудной ситуации.

Придется буквально избегать трудностей и нехватки денег Близнецам, но это касается только женской половины населения. Однако справится с проблемами им помогут близкие люди, возлюбленные и друзья.

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Январь окажется непростым для Скорпионов, поэтому они начнут себе отказывать в радостях. Это скажется на их настроении. Они будут так стрессовать, что срываться зачастую начнут на близких. Звезды просят их сдерживать свои эмоции.

Финансовая подушка может опустеть у Стрельцов. Им нужно тратить деньги только взвесив необходимость этого решения. Иначе придется взять кредиты.

Козерогов ждут незапланированные траты в январе. Следует опомниться до того, как кошелек опустеет. Копилки и заначки опустеют, если им не удастся держать себя в руках до зарплаты.

Девам придется потратить крупную сумму денег в январе. Поэтому они начнут экономить. Кроме того, Девы могут попасть под сокращение или быть уволенными с работы, пишет RSUTE.