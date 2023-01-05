Приготовьтесь отдать все до 28 числа: ввели новое правило для тех, кто платит налоги

Налоги выплачиваются каждый год. Многие россияне привыкли оплачивать налог на недвижимость и автомобиль в конце года. Однако с января в России начинает действовать новое правило, которое касается перевода денег на счет государства.
Отмечается, что с 2023 года вводится единый платеж. Ранее суммы нужно было оплачивать только отдельно, прикладывая квитанции.
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Новое правило позволяет оплатить все одной суммой сразу. По словам экспертов, деньги придут на единый государственный счет, а потом уже налоговая служба самостоятельно распределит их по назначению.
«С введением ЕНС не будет ситуаций, когда одновременно имеется переплата по одному налогу, а по другому есть задолженность <…> Для всех налогов будет применяться общий порядок: сначала сдается отчетность — до 25-го числа, потом уплачивается налог — до 28-го числа», — говорится на сайте ФНС.