Приготовьтесь отдать все до 28 числа: ввели новое правило для тех, кто платит налоги

Отмечается, что с 2023 года вводится единый платеж. Ранее суммы нужно было оплачивать только отдельно, прикладывая квитанции.

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Новое правило позволяет оплатить все одной суммой сразу. По словам экспертов, деньги придут на единый государственный счет, а потом уже налоговая служба самостоятельно распределит их по назначению.