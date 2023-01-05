Надбавки в 6000 рублей и выше: россиянам рассказали, как увеличить пенсию

Инвалиды, ветераны, пострадавшие из-за событий Чернобыля могут получать выплату в размере 3 100 рублей, если откажутся от набора социальных услуг. В противном случае им будут выплачивать 1 707 рублей.

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Эксперты напомнили, что выплаты положены пенсионерам, которые помогают несовершеннолетним, студентам, пожилым родственникам или инвалидам. Такая надбавка составляет 2 188 рублей.

А вот пожилые люди, проработавшие в селе 30 лет, могут рассчитывать на выплату в 1 641 рубль. Россияне с инвалидностью и старше 80 лет получают ежемесячно 6 564 рубля. Доплату свыше 12 500 рублей обещают героям СССР и РФ, героям труда, награжденные орденом Ленина, лауреатам Ленинской премии и чемпионам Олимпийских игр.

Могут расчитывать на доплату и те, кто обладает определенной профессией. Так шахтеры, отработавшие не меньше 25 лет, получают надбавку в 5 355 рублей. Летчики, отработавшие столько же (для женщин срок — 20 лет), могут получить 19 000 рублей. Пенсионерам из Росгвардии, МВД и Федеральной службы выплачивают минимум 26 000. Самая большая пенсия у космонавтов. Их выплаты доходят до 400 000 в месяц, пишет Sakhalife.