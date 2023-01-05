Теперь официально: «Макдональдс» закрывает все свои точки в Казахстане

В Казахстане закрываются американские точки быстрого питания «Макдональдс». Причина - проблемы в поставках.

Пресс-служба сети ресторанов опубликовала официальное сообщение, что компания прекращает работу в этой стране. Ранее издание Bloomberg писало, что руководство запретило казахстанскому филиалу закупать котлеты в России. Перенастроить поставки не вышло — и теперь «Макдональдс» уходит.