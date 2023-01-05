Самый безопасный наполнитель для котов - в нем нет кислоты!

Туалетных наполнителей для котов существует три вида - глиняный, древесный или силикагелевый. Эксперты «МаркиКачества» выбрали, какой из них - лучший для использования.

У глиняного - натуральный состав, он подходит кошкам любого возраста. Но есть и минусы - наполнитель липнет к лапкам, создает пыль и его нельзя смывать в канализацию, иначе все забьется.

Силикагелевый, в свою очередь, не липнет к лапам, хорошо нейтрализует запах, но в его составе содержатся кислоты, которые могут негативно сказаться на атмосфере в доме.