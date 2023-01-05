Новая единовременная выплата школьникам! Государство перечисляет на карты по 5 тысяч рублей

Государство вновь объявило о единовременных выплатах для российских школьников, а также студентов. Суммы в 5 тысяч рублей поступят на специальные карты подросткам, юношам и девушкам в возрасте от 14 до 22 лет.

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Деньгами можно воспользоваться для приобретения билетов в культурно-просветительские заведения. Например, для похода в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры.

Выплата является единовременной в этом году, оформляется на сайте Госуслуг. Уточняется, что посещение кинотеатров имеет лимит – на билеты сюда можно потратить только 2 тысячи рублей, не более.

Источник: PRIMPRESS.