Отличный состав: названы лучшие дешевые корма для собак

Корм напрямую влияет на здоровье собак и важно выбрать качественный, который будет нечувствительным для пищеварительной системы вашего питомца.

Эксперты «МаркиКачества» выбрали несколько недорогих марок корма, которые, по их мнению, обладают отличным составом. Также они гипоаллергенные.

Лучшим назвали GO! Skin+Coat, для здоровья кожи и шерсти, ягненок. В его состав помимо мяса входят овощи, масла, коричневый рис, овсяная крупа, льняные семена, источники витаминов C, A, E, D3, кальция. Ветеринары считают, что этот корм хорошо подойдет тем собакам, которые мало двигаются.

Лучшим при чувствительном пищеварении считается Monge BWILD Feed the Instinct, ягненок с картофелем и горошком. Корм богат пребиотиками, что хорошо влияет на кишечник животного.

А Brit Premium Adult Large and Giant L+XL - оптимальное соотношение цены и качества, по мнению специалистов «МаркиКачества». Состав включает в себя муку из мяса курицы, жир, кукурузу, сушеные фрукты, рис, медь, цинк и др. Большое содержание мяса (41%) – главное преимущество продукта.

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