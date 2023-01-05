Они самые безопасные! Названы лучшие снегокаты для детей

Эксперты «МаркиКачества» составили рейтинг самых качественных и безопасных снегокатов для детей. Ведь иногда бывает, что родители разочаровываются в покупке - не все устройства дают гарантии.

Для малышей, по мнению экспертов, лучше выбирать низкие снегокаты. В первую очередь, при покупке надо обращать внимание на его устойчивость и мягкость сидения.

Один из лучших вариантов - снегокат ДЭМИ СНК.10-02 Kiddy Lux - здесь удобный руль с ограниченным поворотом. А также надежный буксировочный трос с автоматическим свертыванием.

А самый легкий снегокат - Small Rider TRIO. Он весит всего 2,6 кг. Так что родителям можно спокойно его таскать по лестницам.

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