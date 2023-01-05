Плюс 7 рублей за литр: на территории всей России подорожали напитки

В России с начала января ввел акцизы на безалкогольные напитки, что, естественно, повело за собой и удорожание самой продукции.

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Решено это было на государственном уровне во благо сохранения нации. Законотворцы таким образом решили заставить задуматься о покупке и употреблении газировки, снизив потребительскую активность.

Подорожают газированные напитки на 7 рублей за каждый литр по всей России, либо подорожали уже.

Отметим, что в список напитков, стоимость которых решено поднять в России, не вошли: квасы, соки, нектары, морсы.

Источник: akket.com.