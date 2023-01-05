Сразу на 12% больше! Российские пенсионеры уже в феврале получат рекордные выплаты

Российские пенсионеры получат в феврале повышенные пенсии, индексация составит сразу 12%! Эта сумма – рекордная для последних лет, сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.
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Данная индексация положена не всем пенсионерам, а только определенной категории. Речь идет о федеральных льготниках, ветеранах, инвалидах и других. Инвалиды I группы получат прибавку к пенсии в размере 4980 рублей, ветераны-инвалиды – 7113 рублей.
Увеличение запланировано уже с 1 февраля 2023 года. В общей сложности повышение пенсий коснется миллионов российских граждан.
Источник: primpress.ru.