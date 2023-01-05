Люди кинулись в банки: что будет с рублем после новогодних праздников

Аналитики предположили, что будет с российским рублем сразу после новогодних праздников. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, наша валюта начнет укрепляться впервые после обвала в декабре.

«Пик налоговых платежей пройден. После праздников высока вероятность разнонаправленных колебаний с пробивкой уровня до 75 рублей. Да и до 9 января участников рынка будет мало», - заявил он.

А в целом, по словам экспертов, все будет зависеть от цен на нефть. Министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал комфортный диапазон для промышленности между 70 и 80 рублями за доллар. Сейчас же баррель торгуется в размере 83,34.

Поэтому все, кто решил заработать на разнице в валютах - самое время обменять деньги, так как новых потрясений не предвидится.

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