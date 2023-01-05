До 8 января нужно прийти на почту! По 1,5 тысячи переведут пенсионерам – за хороший труд

Сейчас вся Россия, кажется, замерла из-за новогодних праздников, однако это не означает, что пенсионеры останутся без полагающихся им выплат.
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До 8 января пожилые граждане могут обратиться на почту за небольшой суммой в 1,5 тысячи рублей.
Деньги выдают определенной категории людей, отправившихся на заслуженный отдых, а именно ветеранам труда.
В регионах данные доплаты к пенсии выдают только по трудовому стажу. Например, в Вологодской области женщинам нужно иметь не менее 35 лет выработки, а мужчинам — минимум 40 лет. В данном случае пенсионеры могут ориентироваться на 1,5 тысячи рублей ежемесячно.
Источник: primpress.ru.