До 8 января нужно прийти на почту! По 1,5 тысячи переведут пенсионерам – за хороший труд

До 8 января пожилые граждане могут обратиться на почту за небольшой суммой в 1,5 тысячи рублей.

Деньги выдают определенной категории людей, отправившихся на заслуженный отдых, а именно ветеранам труда.

В регионах данные доплаты к пенсии выдают только по трудовому стажу. Например, в Вологодской области женщинам нужно иметь не менее 35 лет выработки, а мужчинам — минимум 40 лет. В данном случае пенсионеры могут ориентироваться на 1,5 тысячи рублей ежемесячно.

Источник: primpress.ru.