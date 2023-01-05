Уже через день владельцам карты «Мир» поступит по 4 тысячи: неожиданный подарок лояльным клиентам

Многим из них на счета поступят деньги после 6 января. Суммы в 4 тысячи рублей, 8 и даже 25 тысяч рублей поступят тем, кто зарегистрирован в программе лояльности и приобрел программу инвестиционного страхования жизни ВСК.

Те, кто произвел оплату за страховку именно через «Мир», получат назад 4 тысячи рублей при покупке полиса от 200 до 400 тысяч рублей. И 8 тысяч рублей, если приобретен полис стоимостью от 400 до 600 тысяч рублей. А также 25 тысяч рублей, если был выбран полис от 1,5 миллиона рублей.

Источник: primpress.ru.