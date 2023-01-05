Сразу две выплаты светят пенсионерам в январе: суммы немаленькие – какие

Так 10 тысяч рублей государство перечислит участникам блокады, которые являются инвалидами и участниками ВОВ, были в детстве узниками концлагерей.

5 тысяч рублей окажутся на счетах у вдов, вдовцов, ветеранов и участников войн с Финляндией и Японией, а также у детей войны.

Источник: primpress.ru.