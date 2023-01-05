Комок в горле: оглашен новый курс доллара, которого никто не ждал!

Комок в горле: оглашен новый курс доллара, которого никто не ждал

Оглашен новый курс доллара. Фото: Global Look Press

Американская валюта опять поднялась до высот.

Доллар опять дал прикурить рублю на последних торгах Мосбиржи. Увы, но американская валюта, несмотря на оптимистичные прогнозы некоторых аналитиков, продолжила свой рост.

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Сейчас курс доллара уже перевалил рекордную отметку в 72 рубля, сразу же прибавив почти один рубль. Таких скачков американская валюта давно не делала.

Отметим, что часть финансовых экспертов все же склоняется к тому, что доллар все-таки остановит свой рост в 2023 году, но не исключают, что цифры в 80 рублей ему тоже не избежать.

Источник: sportkp.ru.

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