Комок в горле: оглашен новый курс доллара, которого никто не ждал!

Сейчас курс доллара уже перевалил рекордную отметку в 72 рубля, сразу же прибавив почти один рубль. Таких скачков американская валюта давно не делала.

Отметим, что часть финансовых экспертов все же склоняется к тому, что доллар все-таки остановит свой рост в 2023 году, но не исключают, что цифры в 80 рублей ему тоже не избежать.

Источник: sportkp.ru.