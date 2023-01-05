По 5 тысяч рублей выдадут пенсионерам: в честь праздника от государства

По 5 тысяч рублей выдадут пенсионерам: в честь праздника от государства

По 5 тысяч рублей выдадут пенсионерам. Фото: Global Look Press

Также вероятна выплата в 10 тысяч рублей.

В честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда часть российских пенсионеров порадуют денежными подарками. Награда от государства настигнет тех, что имеет причастность к различным военным действиям былого характера.

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Так по 5 тысяч рублей перечислят из бюджета вдовам и вдовцам ветеранов и участников войн с Финляндией и Японией. Кроме того, данная сумма поступит на счет тех, кто имеет статус детей войны, то есть родившимся до 3 сентября 1945 года.

Часть пенсионеров также получат по 10 тысяч рублей. Эти деньги придут всем инвалидам и участникам ВОВ, жившим в Ленинграде во времена блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Источник: PRIMPRESS.

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