Уже через день Сбербанк закроют! Ошарашенные россияне спешат в отделения

Отделения Сбербанка на январских каникулах работают в непривычном режиме. В настоящий момент и вплоть до 6 января оставлены для приема населения лишь часть офисов, их график предусматривает рабочую субботу.

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А вот 7 января офисы банка не будут работать почти все. Сбер оставил функционировать лишь дежурные отделения.

8 января в Сбербанке тоже действуют ограничения, свои двери откроют те офисы, которые работают по воскресеньям.

9 января Сбер возвращается в привычную рабочую колею и начинает прием клиентов как обычно.

Стоит отметить, что для получения и внесения денег на карту в любой из праздничных дней можно использовать банкоматы Сбербанка, которые есть в каждом ТЦ.

Источник: sberbank.ru.