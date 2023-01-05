Какие женские духи держатся на теле весь день: озвучен список от экспертов

Самые стойкие духи в мире определили эксперты «МаркиКачества». Они отличаются от других тем, что имеют крайне экономный расход и при этом могут сохранять шлейф максимально длительное время.

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Итак, самыми стойкими признаны духи Versace Crystal Noir с восточным ароматом. На втором месте — Montale Intense Cafe, которые отличаются особой экономностью применения. На третьем — Tom Ford Black Orchid, которые лучше других подходят для зимнего периода.

На четвертое место эксперты поставили BYREDO Pulp с очень сильным шлейфом. На пятое – Chanel Allure с классическим ароматом.

Источник: markakachestva.ru.