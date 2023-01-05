Придут на карту: россиян обрадовали новой выплатой в 5 тысяч рублей

Пенсионеры получают не только основные выплаты. Каждый год индексируется пенсия, а также появляются дополнительные выплаты. В начале 2023 года денежную выплату в пять тысяч рублей от государства получат на карту молодые россияне. Им деньги начнут выплачивать уже с 7 января, но нужно сделать несколько простых действий.
Отмечается, что такая единовременная выплата доступна по всей России школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет. Деньги будут начислены на специальную карту.
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Сообщается, что оформить карту, которая выпускается в двух видах, нужно в самое ближайшее время на портале «Госуслуги». В таком случае деньги на счет поступят уже 7 января.
Однако нужно знать, что потратить деньги можно только на концерт, билет в музей, в театр или кино. При этом существует лимит трат на билеты в кинотеатр, который составляет 2000 рублей.
Такая единовременная выплата доступна по всей России школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет, деньги будут начислены на специальную карту.
Если оформить карту, которая выпускается в двух видах, в самое ближайшее время на портале Госуслуг, то деньги на счет поступят уже 7 января, пишет PRIMPRESS.