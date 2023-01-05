Приятный бонус в 10 000 рублей: пенсионеры один раз получат крупную выплату в январе

Размер доплаты составит или 10, или 5 тысяч рублей. Это зависит от категории граждан и будет приурочена к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

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Также эксперт подчеркнул, что 10 тысяч рублей получат все инвалиды и участники войны, жившие в городе во времена блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

А вот по 5 тысяч рублей будут выдать вдовам и вдовцам ветеранов и участников войн с Финляндией и Японией, а также всем детям войны, то есть тем нынешним пенсионерам, которые родились до 3 сентября 1945 года, об этом пишет PRIMPRESS.