Приятный бонус в 10 000 рублей: пенсионеры один раз получат крупную выплату в январе

В России десятки миллионов пенсионеров. Для ряда категории граждан предусмотрены льготы и выплаты. В начале 2023 года некоторые россияне получат приятный бонус. Государство приняло решение, что в январе получат единовременную денежную выплату в качестве прибавки к пенсии ряд граждан. Эксперт Сергей Власов раскрыл все подробности.
Размер доплаты составит или 10, или 5 тысяч рублей. Это зависит от категории граждан и будет приурочена к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также эксперт подчеркнул, что 10 тысяч рублей получат все инвалиды и участники войны, жившие в городе во времена блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.
А вот по 5 тысяч рублей будут выдать вдовам и вдовцам ветеранов и участников войн с Финляндией и Японией, а также всем детям войны, то есть тем нынешним пенсионерам, которые родились до 3 сентября 1945 года, об этом пишет PRIMPRESS.